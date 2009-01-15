Требуются статьи о бытовой технике

Нужны авторские статьи и рерайт на тему о бытовой технике.

Расчет в webmoney с расчета 1000 знаков=1 уе.

Возможно размещение авторства в статьях и отзыв, в таком случае сумма уменшаеться до 1500 знаков =1 уе.

Должно быть написано увлекательно и интересно для любого читателя.

Присылать на [email protected] в формате doc.

В каждой статье должно быть указано имя автора и Z кошелек.

Те кто нам подойдет, будут обеспечены заказами на долгое время.

Возможно что первые статьи или стиль написания нам не подойдут, и в таком случае они оплачиватся не будут.

То есть, предварительно нужно показывать образец, и если он будет утвержден тогда последует заказ на статью или рерайт.

Те кто отсылал статьи и получил оплату, прошу оставить отзыв о порядочности в оплате, а то некоторые сомневаются в нашей честности =))