Требуются статьи о бытовой технике

Ищутся копирайтеры с опытом в написании обменных seo-статей. Сейчас есть 2 проекта, в дальнейшем — постоянное сотрудничество. Требования: - Написание одной статьи на 2500 знаков - Размножение до 1000 экземпляров - Простановка уникальных ссылок Оставляя предложение, указывайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны авторские статьи и рерайт на тему о бытовой технике.
Расчет в webmoney с расчета 1000 знаков=1 уе.
Возможно размещение авторства в статьях и отзыв, в таком случае сумма уменшаеться до 1500 знаков =1 уе.
Должно быть написано увлекательно и интересно для любого читателя.
Присылать на [email protected] в формате doc.
В каждой статье должно быть указано имя автора и Z кошелек.
Те кто нам подойдет, будут обеспечены заказами на долгое время.
Возможно что первые статьи или стиль написания нам не подойдут, и в таком случае они оплачиватся не будут.
То есть, предварительно нужно показывать образец, и если он будет утвержден тогда последует заказ на статью или рерайт.
Те кто отсылал статьи и получил оплату, прошу оставить отзыв о порядочности в оплате, а то некоторые сомневаются в нашей честности =))
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