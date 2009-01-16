Написать русский контент для 4-х веб страниц

Сам текст примерно в 1500 знаков с пробелами. Текст на английском, нужно сделать рерайт (т.е. просто переписать другими словами).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется простое веб-приложение - гаджет. Показывает одно фото или slide-show внутри веб-страниц. Пример можно посмотреть здесь: http://www.anuko.com/content/photo_gadget/feedback.htm
Требуется написать РУССКИЙ контент для 4-х страниц помощи из этого приложения (кликать можно прямо из него). Вот они:
http://www.anuko.com/content/photo_gadget/help.htm
- Здесь общая информация с картинками. Как пользоваться гаджетом. Кое-что уже сделано на английской странице. Кроме переделки, сюда надо добавить инфу как присылать дополнительные локализационные файлы на разных языках.
http://www.anuko.com/content/photo_gadget/add_photos.htm
- Здесь должно быть популярно написано откуда берутся фотки и как добавлять фотографии на сайт http://cityphotos.info
http://www.anuko.com/content/photo_gadget/feedback.htm
- Это форма обратной связи. Специально сделанная для получения фидбеков по гаджету. С соответствующими текстами.
http://www.anuko.com/content/photo_gadget/more.htm
- Это входная страница на наш главный сайт из гаджета, где красиво и с картинками расписано про все наши продукты и сервисы, можно аналогично домашней странице - http://www.anuko.com/ - по-видимому с упором на скринсэйвер и тайм трекер.
Требуется качественный, технически грамотный, ПРОСТОЙ текст, облегчающий русско-язычным юзерам гаджета настроить его, и связаться с нами.
Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и срок выполнения. Страницы нужны с картинками-примерами, качество картинок доведём сами, от вас главное - хороший контент. От кандидата требуется ПОНИМАНИЕ как работает гаджет и умение ПОПУЛЯРНО, ГРАМОТНО, и ПРОСТО довести это до клиента.
ВНИМАНИЕ: с выбором кандидата нам сильно поможет какой-то простой пример текста по теме. Гаджет делается для страниц igoogle.com - кто знает как добавлять туда - вот вам временный xml - http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/116595457939413143888/cityphotos.xml
Подробнее про процесс добавления гаджета в igoogle.com написано тут: http://weblancer.net/projects/90882.html
Если есть вопросы - спрашивайте.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно порядка 30.000 символов. Простой, но читабельный и уникальный рерайт. Оплата за все 24$. Распределю на несколько человек. Срок - один день.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен15 лет назад
Нужны авторские статьи и рерайт на тему о бытовой технике. Расчет в webmoney с расчета 1000 знаков=1 уе. Возможно размещение авторства в статьях и отзыв, в таком случае сумма уменшаеться до 1500 знаков =1 уе. Должно быть написано ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт15 лет назад
Ищутся копирайтеры с опытом в написании обменных seo-статей. Сейчас есть 2 проекта, в дальнейшем — постоянное сотрудничество. Требования: - Написание одной статьи на 2500 знаков - Размножение до 1000 экземпляров - Простановка уникальных ссылок Оставляя предложение, указывайте ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется человек для написания текстов содержащих скрытую рекламу. Долговоременное сотрудничество, карьерный рост. Если Вы не креативная личность - эта работа не для вас. Оплата 10$/1000 символов + премии. Тексты в среднем 1000-2000 символов. Пока 5-8 ...Копирайтинг85 заявокЗакрыт15 лет назад
За основу взять sape.ru + мои уточненияКопирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Все подробности обсуждаются в icq 253611216 [email protected] АндрейКопирайтинг28 заявокЗакрыт15 лет назад
Работа, по сути, копипаст. - Объём: 40 статей не менее 4000 знаков каждая. - Тематика: программирование, хакерство (описания примеров взломов программ/сайтов, применения разнообразных средств программирования, компьютерная безопасность, bluehacking, ... ) - Уровень сложности: преимущественно средний (для сравнения: wasm.ru ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Имеется простое веб-приложение - гаджет. Показывает одно фото или slide-show внутри веб-страниц. Пример можно посмотреть здесь: http://www.anuko.com/content/photo_gadget/feedback.htm Требуется написать АНГЛИЙСКИЙ контент для 4-х страниц помощи из этого приложения (кликать можно прямо из него). Вот они: http://www.anuko.com/content/photo_gadget/help.htm - Здесь ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется написание SEO статей для сайта на заданные тематики. Ключевые слова и детальную информацию предоставим выбранному исполнителю. Процент вхождения ключевых слов в текст от 3% до 12%, в том же роде, падеже и порядке слов. Текст с ...Копирайтинг54 заявкиЗакрыт15 лет назад