Составление рубрикаторов

Необходимо написание рубрикаторов по различным отраслям, преимущественно b2b.

Выбирается тематика и согласовывается со мной. Далее делается очень подробный рубрикатор охатывающий практически всю тему.

Пример: Спецтехника

Раздел Погрузчики, Подразделы вилочные, телескопические, фронтальные; Подр. 2 уровня фирмы производители Все разделы рубрикатора должны встречаться в запросах пользователей к поисковикам, иначе в них смысла нет, раз они ни кому не нужны!

Разделы рубрикатора заносятся в excel.

Рубрикаторов нужно будет много! Жду предложений с ценами.