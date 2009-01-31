Граббер: анализатор беклинков

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Обязателен опыт разработки грабберов.

Необходимо написать класс на PHP5 (для легкой подключаемости в состав других скриптов)

который будет анализировать внешние ссылки для сайта.

Принцип работы:

1) Сссылки берутся из Гугла, Yahoo, MSN

2) Полученные проверяются на индексированность в яндексе

3) скрипт должен работать с MySQL (информацию о проекте слкадывать в нее)

4) при запуске для проекта после анализа складывается следующая информация:

- собственно ссылки (домен, где установлена; точные адрес страницы; анкор текст; на какую страницу ведет; индексирована или нет Yandex; открыта ли для индексации; размещена ли внутри ; сколько еще ссылок на странице внешних; параметры сайта (ТИЦ, PR)

- всего внешних ссылок на каждую дату прверки

- изменение внешних ссылок (какие добавились новые, какие пропали)

- вывод внешних ссылок по анкор-текстам (с фильтром на новые, пропавшие)

- вывод графика распределения – по ТИЦ, кол-ву внешних еще на этой странице, кол-ву всего ссылок с морд \ внутренних

5) возможность установки паузы при запросе данных (чтобы не банил яндекс при проверке на индекс и т.п.), использование рендомности пауз, возможность указать прокси для использования.

6) возможность запуска из крона

7) вывод списка проектов с данными на текущий момент (URL проекта, дата проверки, кол-во всего внешних, кол-во морд из них, кол-во внутренних)

8) возможность в списке фильтрации проектов по группам (тематики, например: строительство – вывод только по строительству) и т.п.)

Конечный вид скрипта:

класс

sql-дамб для подключения

шаблоны (лучше smarty)

важен опыт парсинга данных с ПС, с учетом знания их нелюбви к граббингу, чтобы не забанили IP.

======>>>Предложения просьба отправлять на ICQ: 446430822. Здесь не смотрю.

15 лет назад
Aprog
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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