Установить smscoin на DLE

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки184 просмотра
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Нужно установить смс:ключ на движок DLE что-бы закрывал полную новость и открывал её при оплате за смс.Напишу красочный отзыв.Пишите в icq 185541

15 лет назад
lingele
Артур 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
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