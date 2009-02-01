Установить smscoin на DLE

НЕ сделано!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить смс:ключ на движок DLE что-бы закрывал полную новость и открывал её при оплате за смс.Напишу красочный отзыв.Пишите в icq 185541
- Похожие заказы
- $200Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется создание интернет-магазина: из имеющегося есть только логотип, на основании предложенного варианта реализации быстро подготовим макет. Должны присутствовать: регистрация, юзер ареа (история операций + профиль), корзина, оформление заказа, прикручен модуль приема эл. валют и оплаты ...Веб-программирование35 заявокЗакрыт15 лет назад
Работа средней сложности для толкового программиста. Подробности в личке. Тебуется доработка двух сайтов. Уважаемые! Внимательнее к заданию. Не сделать стандартными способами, а доработать - подключить Аякс и сделать выборку объектов из базы. Задание для человека, обладающего ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо сделать форму на PHP. на форме должно быть Имя: ____ Ваша почта: ____ Ваш телефон: _____ Ваш адрес: _____ Ваше сообщение: _____ (графа побольше по высоте) Приложенный файл: ... Два документа - форма в формате PHP и HTML. Достаточно срочно.Веб-программирование39 заявокЗакрыт15 лет назад
Обязателен опыт разработки грабберов. Необходимо написать класс на PHP5 (для легкой подключаемости в состав других скриптов) который будет анализировать внешние ссылки для сайта. Принцип работы: 1) Сссылки берутся из Гугла, Yahoo, MSN 2) Полученные проверяются ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
В виде класса на PHP5, с сохранением данных в MySQL На входе в текстовое поле 1 или более URL проектов для анализа (разделение по строчно) каждый URL анализируется на предмет кол-ва внешних ссылок, которые есть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Хочу изменить модуль регистрации в http://casino-lucky.ru , должно быть потверждение регистрации, можно активация , увеличение данных игрока , короче чтоб солидней былоВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Работа средней сложности для толкового программиста. Подробности в личке. Тебуется небольшая доработка двух сайтов.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Интересует создание on-line заявки на лизинг! Примеры: http://agropromleasing.ru/online/ или http://www.vvleasing.ru/themes/default/material.asp?folder=1927&matID=1883 Пишите ОБЯЗАТЕЛЬНО сроки и цены! Только сюда!Веб-программирование23 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $12
Итак, есть на одном из сайтов набор психологических тестов в Джава. Нужно аккуратненько перенести и расположить на странице эти тесты с учетом нашей цвет гаммы и т.д. Это уже делал один исполнитель! Структуру он ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад