Скрипт на PHP или программа

Необходимо написать скрипт для сервиса http://www.megaporn.com, которые будет отображать урл ролика для скачивания. Например в скрипте я указываю урл http://www.megaporn.com/video/?v=KA93H8XG а он мне отдает прямой урл на скачивание flv ролика
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Нужен скрипт решающий задачки по дискретной математике
подробности в аське 387138320
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