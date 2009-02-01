Интернет казино

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1.Есть готовый дизайн интернет-казино. Нужно создать казино по типу igrun.com.

Нужно сверстать дизайн, поставить движок, создать или поставить 6-7 игр, прикрутить к яндексу и веб-мани.

2. Есть готовый дизайн интернет-лотереи, нужно верстать, поставить уже готовый движок лотереи и прикрутить к веб-мани.

3. Есть уже готовый движок интернет казино типа лото.ру , нужно сверстать дизайн и поставить движок, + прикрутить к кошелькам.

Цены пишем по-отдельности за каждый пункт.

15 лет назад
pro100user
Денисов 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт для скрытия ссылки

    Необходим скрипт, который позволит выдавать ссылку на скачивания файла, только после показа рекламного материала, за заданный промежуток времени. Как пример бесплатное скачивание с просмотром рекламы на letitbit.net а что бы было понятнее выложу линк на скачивание ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Помощь с regexp'ом

    Preg_replace("/\r|\n/", " ", $var) нужно рег. выражение такого плана - чтобы вырезало концы строк из переменной, но не трогало текст внутри

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт, который будет показывать url flv роликов

    $10

    Необходимо написать скрипт для сервиса http://www.megaporn.com, которые будет отображать урл ролика для скачивания. Например в скрипте я указываю урл http://www.megaporn.com/video/?v=KA93H8XG а он мне отдает прямой урл на скачивание flv ролика

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поправить .htaccess

    В общем проблема вот в чем: на cms MODx я сделал симантические url, вместо обычных вида index.php?id=* так вот для этого я поставил файл .htaccess который входил в саму cms, хотя без симантических сайт и cms ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется установить скрипт PHPSHOP

    Требуется установить скрипт PHPSHOP (phpshop.ru) на виртуальный выделенный сервер (тариф VPS3 CentOS + DirectAdmin на хостинге hc.ru: http://hc.ru/ru/services/hosting/vps/) Основные предустановленные программные пакеты и их версии: — Apache 2.2.8; — PHP 5.2.5 (Zend Engine v2.2.0, Zend Optimizer v3.2.8); — MySQL 5.0.37; — ...

    PHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Требуется создание интернет-магазина: из имеющегося есть только логотип, на основании предложенного варианта реализации быстро подготовим макет. Должны присутствовать: регистрация, юзер ареа (история операций + профиль), корзина, оформление заказа, прикручен модуль приема эл. валют и оплаты ...

    Веб-программирование35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад