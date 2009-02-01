Скрипт для скрытия ссылки

Необходим скрипт, который позволит выдавать ссылку на скачивания файла, только после показа рекламного материала, за заданный промежуток времени.

Как пример бесплатное скачивание с просмотром рекламы на letitbit.net а что бы было понятнее выложу линк на скачивание одного из файлов..... http://letitbit.net/download/9dbd8d631877/PiterPen.zip.html

Так вот нужен подобный скрипт.

Интересуют сроки выполнения, и соответственно стоимость....