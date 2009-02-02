Парсер валют и погоды

Здравствуйте!

Необходим парсер который будет брать курсы валют(евро и доллар) + погоду и размещать эту информацию на моем сайте.

двигатель моего сайта - netcat

От Вас требуется либо написать, либо настроить уже готовый скрипт, выслать мне файлы и проинструктировать что, как и куда нужно внедрить чтобы все работало.

Вывод данных должен быть такой:

курсы валют:

USD ЦБ - 35.41

EUR ЦБ - 45.66

погода в Москве:

сейчас: - 21

ночью: - 25

завтра: - 13

и самое главное чтобы вывод валют и вывод погоды я мог вставить в разные части страниц, к примеру, курсы слева, погода справа на странице, чтобы это было два отдельных скрипта.