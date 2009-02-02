Userator

Михаил Userator

 
38 летРоссия/Воронеж
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка web-приложений, верстка, программирование Zend Framework, jQuery

Опыт web-разработок с 2006 г., глубокие знания особенностей браузеров, умение писать кроссбраузерный, валидный код.

Языки программирования:

- PHP

- JavaScript

Интернет-технологии:

- HTML, XHTML, CSS

- AJAX

- XML, XPath, XSLT

Базы данных:

- MySQL

Серверы:

- Apache

Frameworks:

- Zend Framework

- jQuery

Другое:

- SVN

- Regular expressions

- Design pattern

Работа по предоплате или "безопасной сделке" и только по техническому заданию.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryApacheAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
dennni
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Привязка яндекс-карты к адресу
Как всегда, Михаил сделал все быстро и четко! Рекомендую!
Понятная формулировка задачи, и оперативная связь, в качестве заказчика рекомендую.
Ответный отзыв
uzers
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Доработка сайта
Михаил выполнил работу очень качественно и вовремя. Помог разобраться со всеми проблемами, возникавшими в ходе разработки. Михаил - настоящий профессионал!!! Рекомендую к сотрудничеству!
я провел работы, заказчик оплатил, всё хорошо и гладко.
Ответный отзыв
dennni
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Парсер валют и погоды
Положительный отзыв на 100%, ставлю 10 баллов! Михаил справился с работой на отлично! Отзывчивый, целеустремленный, легок в общении, всегда идет на встречу, в общем было приятно общаться. Сделал все то что мне нужно было, спасибо! Рекомендую!
Аадекватный заказчик каких мало. Работу оплатил сполна и вовремя. С таким человеком приятно работать.
Ответный отзыв