Положительный отзыв на 100%, ставлю 10 баллов! Михаил справился с работой на отлично! Отзывчивый, целеустремленный, легок в общении, всегда идет на встречу, в общем было приятно общаться. Сделал все то что мне нужно было, спасибо! Рекомендую!