Разработка web-приложений, верстка, программирование Zend Framework, jQuery
Опыт web-разработок с 2006 г., глубокие знания особенностей браузеров, умение писать кроссбраузерный, валидный код.
Языки программирования:
- PHP
- JavaScript
Интернет-технологии:
- HTML, XHTML, CSS
- AJAX
- XML, XPath, XSLT
Базы данных:
- MySQL
Серверы:
- Apache
Frameworks:
- Zend Framework
- jQuery
Другое:
- SVN
- Regular expressions
- Design pattern
Работа по предоплате или "безопасной сделке" и только по техническому заданию.
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Портфолио
- Сайт компании "Вега" компьютерный сервис207 просмотров
- Парсер валют и погоды218 просмотров
- Яндекс карта184 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
15 лет назад
Как всегда, Михаил сделал все быстро и четко! Рекомендую!
Ответный отзыв
Понятная формулировка задачи, и оперативная связь, в качестве заказчика рекомендую.
$20
10 баллов
15 лет назад
Михаил выполнил работу очень качественно и вовремя. Помог разобраться со всеми проблемами, возникавшими в ходе разработки. Михаил - настоящий профессионал!!! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
я провел работы, заказчик оплатил, всё хорошо и гладко.
$5
10 баллов
15 лет назад
Положительный отзыв на 100%, ставлю 10 баллов! Михаил справился с работой на отлично! Отзывчивый, целеустремленный, легок в общении, всегда идет на встречу, в общем было приятно общаться. Сделал все то что мне нужно было, спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Аадекватный заказчик каких мало. Работу оплатил сполна и вовремя. С таким человеком приятно работать.