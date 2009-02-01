Скрипты аналоги mestkom.ru или ipru.ru

Сайт заражен трояном,. Нужно вылечить
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Нужны скрипты аналоги (копии) биржи рекламных мест таких как например mestkom.ru или ipru.ru
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