Скрипты аналоги mestkom.ru или ipru.ru

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны скрипты аналоги (копии) биржи рекламных мест таких как например mestkom.ru или ipru.ru

Ждем вашиж предложений!

15 лет назад
sidorivan
Иван 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
  • Похожие заказы

  • Online конструктор визиток.

    Создание онлайн конструктора визиток. Прикручивается к джумле 1.5.9 сюда - http://vrm.com.ua/viz.html. Прототип вот сдесь zazzle_com/cr/design/pt-profilecard/size-business )))! Тоесть полное создание визитки + возможность ее сохранить в базу после регистрации и возможность в любой момент повторить. Интересует стоимость полной ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер валют и погоды

    Здравствуйте! Необходим парсер который будет брать курсы валют(евро и доллар) + погоду и размещать эту информацию на моем сайте. двигатель моего сайта - netcat От Вас требуется либо написать, либо настроить уже готовый скрипт, выслать мне файлы и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наладить JS под IE

    $10

    Есть портфолио на базе этого слайдера: http://www.benjaminkeen.com/software/image_scroller/ при клике на уменьшенную картинку открывается лайтбокс. Работает по FF, Opera, Safari. Не рабоатет под IE7 - вообще не показывает слайдер и выдает ошибку js. Надо найти ошибку и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет казино

    1.Есть готовый дизайн интернет-казино. Нужно создать казино по типу igrun.com. Нужно сверстать дизайн, поставить движок, создать или поставить 6-7 игр, прикрутить к яндексу и веб-мани. 2. Есть готовый дизайн интернет-лотереи, нужно верстать, поставить уже готовый движок ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт для скрытия ссылки

    Необходим скрипт, который позволит выдавать ссылку на скачивания файла, только после показа рекламного материала, за заданный промежуток времени. Как пример бесплатное скачивание с просмотром рекламы на letitbit.net а что бы было понятнее выложу линк на скачивание ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Помощь с regexp'ом

    Preg_replace("/\r|\n/", " ", $var) нужно рег. выражение такого плана - чтобы вырезало концы строк из переменной, но не трогало текст внутри

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад