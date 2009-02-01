Создание простого информативного сайта о часах

$50
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок231 просмотр
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Создание простого информативного сайта о часах

Дизайн достаточно взять любой из wordpress templates.

На сайте будут Категории:

*Марки часов

- марка 1

- марка 2

...

*Статьи

- Категория статьи

-- Тема статьи

(тут каталог статей)

нужна cms что бы добавлять тексты и статьи

все урлы примерного вида

- /category/category

- /name.html

(тоесть не кривые .php&89??....)

Язфк написания: PHP

База: Mysql

15 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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