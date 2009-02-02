Поправить sql запрос к бд

Нужно исправить sql запрос в phpmyadmin, выборка из двух таблиц по заданным параметрам.

выбираем то что нужно:

SELECT c.nid

FROM og_ancestry c

INNER JOIN node cc ON c.nid = cc.nid

WHERE cc.type = 'articles'

выводит то что надо, но удалить эти данные нельзя, мускуль ругается

Unknown column 'c.nid' in 'where clause'

запрос на удаление выглядит так: DELETE FROM `xtr`.`og_ancestry` WHERE `c`.`nid` =152 LIMIT 1

Подскажите как правильно сделать? есть еще несколько подобных задач. за каждую 100р. стучите в асю.