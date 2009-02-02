Поправить sql запрос к бд

$3
Веб-программированиеЗавершен6 заявок277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно исправить sql запрос в phpmyadmin, выборка из двух таблиц по заданным параметрам.

выбираем то что нужно:

SELECT c.nid

FROM og_ancestry c

INNER JOIN node cc ON c.nid = cc.nid

WHERE cc.type = 'articles'

выводит то что надо, но удалить эти данные нельзя, мускуль ругается

Unknown column 'c.nid' in 'where clause'

запрос на удаление выглядит так: DELETE FROM `xtr`.`og_ancestry` WHERE `c`.`nid` =152 LIMIT 1

Подскажите как правильно сделать? есть еще несколько подобных задач. за каждую 100р. стучите в асю.

15 лет назад
bestbuilder
Петрович 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
mushishi
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$3
1 день
Нашел причину ошибки и помог моментально! Рекоммендую как специалиста! Приятный в работе и общении человек.
Заказчик весьма приятный в общении, а главное - честный, с оплатой никаких проблем, рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Разработать движок

    Нужно написать движок с нуля с дизайном (скриншот дизайна имеется). Что в нем должно быть: - лента новостей - настраиваемое меню - rss - настраиваемые метки - опрос -поиск по сайту - разделение на разделы - страницы (создание простых страниц вида nazvanie.html) - компонент ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш-карта

    Всвязи с дефолтом предыдущего исполнителя, объявляю тендер на карту снова. Вот карта: http://poncha.ru/googlemap/map.html Вот админка: http://poncha.ru/googlemap/adminka.html По ссылкам работа устраивает полностью,кроме того, что не работает кнопка "сохранить изменения". Во всем остальном работа устраивает на 100%. Исполнитель месяц назад исчез ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Правка PHP/Java скрипта попандера

    Есть попандер. В эксплорере работает как должен, в остальных всплывающий баннер "приклеен" к странице. Месяца два назад нормально в лисе и опере отображался. Посмотреть можно здесь: http://endem.ru/ по центру попандер-баннер с обложками фильмов. В эксплорере норм. в ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание простого информативного сайта о часах

    $50

    Создание простого информативного сайта о часах Дизайн достаточно взять любой из wordpress templates. На сайте будут Категории: *Марки часов - марка 1 - марка 2 ... *Статьи - Категория статьи -- Тема статьи (тут каталог статей) нужна cms что бы добавлять тексты и ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для программиста, хорошо знающего WordPress

    Точнее - очень хороший программист. Пионеров, умеющих закачивать стандартные WP плагины - просьба не беспокоиться и не беспокоить. Сайт - http://www.antioffice.ru/, представляет из себя сильно дописанный WP 2.4 Задача (проблемы): 1. Лезут какие-то ошибки (например - выводятся числа в ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка бота

    $1000

    Сабж под граббинг и парсинг сайта под win 2003\xp. гуи обязателен. Есть образец как должен выглядеть и работать (нет всего функционала) круглосуточная работа на моем дедике с багфиксом, еще лучше сразу без них. работа с данными посредством ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад