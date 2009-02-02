Разработать движок

Блог на WordPress Не могу зайти в админ панель сайта... открывается белый экран
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать движок с нуля с дизайном (скриншот дизайна имеется). Что в нем должно быть:
- лента новостей
- настраиваемое меню
- rss
- настраиваемые метки
- опрос
-поиск по сайту
- разделение на разделы
- страницы (создание простых страниц вида nazvanie.html)
- компонент блоков (создание простого блока для вывод html, php, java кода на сайте)
P.S Скриншоты для админки нарисую сам и объясню что и как… Также За отдельную плату после реализации движка планируется написание пары компонентов…
Цены и сроки оставляйте тут.
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