Разработать движок

Веб-программированиеЗакрыт19 заявок369 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать движок с нуля с дизайном (скриншот дизайна имеется). Что в нем должно быть:

- лента новостей

- настраиваемое меню

- rss

- настраиваемые метки

- опрос

-поиск по сайту

- разделение на разделы

- страницы (создание простых страниц вида nazvanie.html)

- компонент блоков (создание простого блока для вывод html, php, java кода на сайте)

P.S Скриншоты для админки нарисую сам и объясню что и как… Также За отдельную плату после реализации движка планируется написание пары компонентов…

Цены и сроки оставляйте тут.

15 лет назад
W1N
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Paradigmer
Максим 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$150
7 дней
  • Похожие заказы

  • Флеш-карта

    Всвязи с дефолтом предыдущего исполнителя, объявляю тендер на карту снова. Вот карта: http://poncha.ru/googlemap/map.html Вот админка: http://poncha.ru/googlemap/adminka.html По ссылкам работа устраивает полностью,кроме того, что не работает кнопка "сохранить изменения". Во всем остальном работа устраивает на 100%. Исполнитель месяц назад исчез ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Правка PHP/Java скрипта попандера

    Есть попандер. В эксплорере работает как должен, в остальных всплывающий баннер "приклеен" к странице. Месяца два назад нормально в лисе и опере отображался. Посмотреть можно здесь: http://endem.ru/ по центру попандер-баннер с обложками фильмов. В эксплорере норм. в ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание простого информативного сайта о часах

    $50

    Создание простого информативного сайта о часах Дизайн достаточно взять любой из wordpress templates. На сайте будут Категории: *Марки часов - марка 1 - марка 2 ... *Статьи - Категория статьи -- Тема статьи (тут каталог статей) нужна cms что бы добавлять тексты и ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для программиста, хорошо знающего WordPress

    Точнее - очень хороший программист. Пионеров, умеющих закачивать стандартные WP плагины - просьба не беспокоиться и не беспокоить. Сайт - http://www.antioffice.ru/, представляет из себя сильно дописанный WP 2.4 Задача (проблемы): 1. Лезут какие-то ошибки (например - выводятся числа в ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка бота

    $1000

    Сабж под граббинг и парсинг сайта под win 2003\xp. гуи обязателен. Есть образец как должен выглядеть и работать (нет всего функционала) круглосуточная работа на моем дедике с багфиксом, еще лучше сразу без них. работа с данными посредством ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Online конструктор визиток.

    Создание онлайн конструктора визиток. Прикручивается к джумле 1.5.9 сюда - http://vrm.com.ua/viz.html. Прототип вот сдесь zazzle_com/cr/design/pt-profilecard/size-business )))! Тоесть полное создание визитки + возможность ее сохранить в базу после регистрации и возможность в любой момент повторить. Интересует стоимость полной ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад