Разработать движок

Нужно написать движок с нуля с дизайном (скриншот дизайна имеется). Что в нем должно быть:

- лента новостей

- настраиваемое меню

- rss

- настраиваемые метки

- опрос

-поиск по сайту

- разделение на разделы

- страницы (создание простых страниц вида nazvanie.html)

- компонент блоков (создание простого блока для вывод html, php, java кода на сайте)

P.S Скриншоты для админки нарисую сам и объясню что и как… Также За отдельную плату после реализации движка планируется написание пары компонентов…

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