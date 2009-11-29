Вебсайт HTML/CSS + PHP/MySQL

Нужен сайт с он-лайн видеотрансляциями. Возможно на основе RED5.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект из 3 этапов.
#1
нужно сделать действительно простую верстку (PSD предоставлю) простой шаблон из 3-4 разных страниц.
верстка должна быть сделана DIV'ами (слоями), валидна + кроссбраузерность.
#2
далее надо сделать очень простую админку на PHP/MySQL чтобы можно было только удалять/добавлять/изменять товары.
сам товар будет иметь 1) заголовок1 2) заголовок2 3) цена 4) простое текстовое описание 5) одно фото 6) линк
см.прикрепленный макет
#3
далее есть форма из примерно 40 полей (большая но не сложная совсем). она работает, но ее надо оформить под текущий дизайн, т.е. скрипты не трогать , а изменения в форме только косметические.
Сроки - максимум неделя. Необходимо уделять не менее 4-5 часов в день.
Большая просьба - отзываться только тем, кто действительно может сделать данный проект, кто 10 раз тестирует и проверяет полностью работу перед тем как показать ее заказчику.
Желательно начать делать сегодня-завтра.
Бюджет ограничен.
Оплата в WMZ и только после окончания проекта. Отзывы обо мне за последние 3+ года гарантируют своевременную оплату (около 30 отзывов положительных)
Требование к кандидату:
1) обязательно наличие положительные отзывы
2) отсутствие ЛЮБЫХ отрицательных
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