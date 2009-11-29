Вебсайт HTML/CSS + PHP/MySQL

Проект из 3 этапов.

#1

нужно сделать действительно простую верстку (PSD предоставлю) простой шаблон из 3-4 разных страниц.

верстка должна быть сделана DIV'ами (слоями), валидна + кроссбраузерность.

#2

далее надо сделать очень простую админку на PHP/MySQL чтобы можно было только удалять/добавлять/изменять товары.

сам товар будет иметь 1) заголовок1 2) заголовок2 3) цена 4) простое текстовое описание 5) одно фото 6) линк

см.прикрепленный макет

#3

далее есть форма из примерно 40 полей (большая но не сложная совсем). она работает, но ее надо оформить под текущий дизайн, т.е. скрипты не трогать , а изменения в форме только косметические.

Сроки - максимум неделя. Необходимо уделять не менее 4-5 часов в день.

Большая просьба - отзываться только тем, кто действительно может сделать данный проект, кто 10 раз тестирует и проверяет полностью работу перед тем как показать ее заказчику.

Желательно начать делать сегодня-завтра.

Бюджет ограничен.

Оплата в WMZ и только после окончания проекта. Отзывы обо мне за последние 3+ года гарантируют своевременную оплату (около 30 отзывов положительных)

Требование к кандидату:

1) обязательно наличие положительные отзывы

2) отсутствие ЛЮБЫХ отрицательных