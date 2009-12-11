Создание сайта на CMS Joomla

На сайте будут продукты в области Computer Vision, также будет предлагаться IT-outsourcing Нужно чтобы были стандартные вещи -контакты -описание компании -форма заказа -продукты -услуги Никакой флеш контента не нужно, нужно чтоб сайт хорошо грузился и был сделан качественно, с хорошим дизайном Пример сайта http://tru-media.com/