Сайт по недвижимости

Сайты «под ключ»Закрыт32 заявки372 просмотра
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Нужен сайт по недвижимости с регистрацией пользователей и своей системой управления. Поиск по фильтру. Дизайн разрабатывать не нужно.

Вот примеры сайтов http://www.doki.ru/, http://www.egent.ru/

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14 лет назад
Voody
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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