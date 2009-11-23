Услуги спецтехники в Калуге

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки287 просмотров
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Требуется создать интерактивный сайт с возможностью ведения в web интерфейсе учета заказов на спецтехнику. Обязательным условием является отображение занятости спецтехники на определенный день. Т.е. клиент заходит на сайт и видит - эта техника на сегодня свободна (зеленый огонек), эта техника на сегодня частично свободна (желтый огонек), эта техника занята на весь день (красный огонек), эта техника стоит в ремонте (синий огонек). Если техника частично свободна или незанята на весь день, то должна быть форма заказа этой единицы через сайт и также менеджер с удаленного компьютера должен иметь доступ для оформления заказа. Техника сдается минимум на 1 час. Должно заноситься время, когда техника должна приехать к клиенту и время, которое оно должна у него отработать, чтобы понимать - когда она примерно освободится и принимать заказы следующих клиентов. Большинство техники - японская, поэтому хочется чтобы сайт был выдержан в японских цветах красно-белых с примесью бамбука или типа того. Конечно на сайте должно быть представлено описание каждой единицы техники, должна быть галлерея "техника в работе", раздел наличия запчастей, страничка про ремонт, раздел статей (статьи буду писать сам), возможность добавлять новости через web интерфейс.

14 лет назад
vishka40
Федор 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
veteriuz
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$350
7 дней
Когда работа была выполнена на 80% попросил с ним рассчитаться, мотивируя, что ему срочно нужны деньги и все такое. После получения денег прислал СМС, что у него отключили интернет (какое, блин, совпадение). После СМС переписки удалось с большим трудом получить конечный архив сайта, при инсталляции которого обнаружилось множество ошибок и неработоспособность большинства разделов. На письма и СМС теперь не реагирует, срок сдачи сайта сорван, дорабатывать и исправлять ошибки приходится самому. Впечатления не из приятных.
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