Услуги спецтехники в Калуге

Требуется создать интерактивный сайт с возможностью ведения в web интерфейсе учета заказов на спецтехнику. Обязательным условием является отображение занятости спецтехники на определенный день. Т.е. клиент заходит на сайт и видит - эта техника на сегодня свободна (зеленый огонек), эта техника на сегодня частично свободна (желтый огонек), эта техника занята на весь день (красный огонек), эта техника стоит в ремонте (синий огонек). Если техника частично свободна или незанята на весь день, то должна быть форма заказа этой единицы через сайт и также менеджер с удаленного компьютера должен иметь доступ для оформления заказа. Техника сдается минимум на 1 час. Должно заноситься время, когда техника должна приехать к клиенту и время, которое оно должна у него отработать, чтобы понимать - когда она примерно освободится и принимать заказы следующих клиентов. Большинство техники - японская, поэтому хочется чтобы сайт был выдержан в японских цветах красно-белых с примесью бамбука или типа того. Конечно на сайте должно быть представлено описание каждой единицы техники, должна быть галлерея "техника в работе", раздел наличия запчастей, страничка про ремонт, раздел статей (статьи буду писать сам), возможность добавлять новости через web интерфейс.