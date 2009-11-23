Сайт с технологией Web-to-Print

Здравствуйте. Нужно сделать "сайт под ключ". Можно на основе существующего движка (это даже предпочтительнее так как должно быть дешевле). Пример: tme.eu На сайте: Лента новостей компании, лента новостей новой продукции, информация о компании сотрудниках и т.д. Каталог товаров с возможностью ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Требуется раработка сайта для полиграфической компании с применением технологии Web-to-Print.
Насколько я знаю, успешных реализации данной технологии в России нет, поэтому требуется серьезная компания, которая может гарантировать успешное выполнение проекта подобного масштаба.
Вот пример:
Нужно сделать аналогичную возможность формирования иллюстраций(визиток, календарей и т.д.) через веб-интерфейс с последующей покупкой.
Рассматриваются только предложения с перечислением конкретных технологий: как и с помощью чего будет реализовываться та или иная функциональность.
Огромным плюсом будет наличие в портфолио потобных проектов.
Цена указана условно, т.к. не ясно как будет реализовываться проект.
Предпочтение будет отдано тому исполнителю, который четко распишет технологии и этапы разработки и поможет по ходу разобраться с данным направлением веб-проектов.
Кроме того, рассматриваются варианты покупки/разработки скрипта, который содержит в себе оговоренный функционал.
С уважением,
Виталий Гуляев
Менеджер направления по разработке Интернет-проектов
ГК "Гигабайт"
e-mail: [email protected]
сот.: 8-913-753-37-54
icq: 438-787-310
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать сателит. 300 страниц с картинками, тематика - строительство, на WordPress. Каждая статья по 1000 знаковСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Нужно сделать сайт по примеру на самописном движке или фреймфорк. Тоесть сделать аналог. Оплата поэтапная. Оставляйте примерные суммы и сроки. Спасибо.Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо создание строительного портала, аналогичного: best-stroy.ru или по аналогу других строительных порталов. Возможно, если есть готовое решение, которое можно немного уникализировать. Просьба указывать реальную цену и сроки. PS Джумла и аналогичные движки не подойдут.Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5000
Есть сайт www.e-e.com или www.r-y.com Хочу точную копию по функционалу в новом дизайне. Нужен сайт который используя базу автомобилей, уже собранную, повторит полностью функционал примера(аукцион по продаже автомобилей). Предложения с ценой и сроками. Интересует ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт14 лет назад
Надо сделать небольшой сайт! Примеры как он должен выглядеть покажу. НУЖНЫ ЛЮДИ ТОЛЬКО ИЗ МИНСКА! С вас расценки от и до и примеры работ.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Интересует разработка видеочата с последующей доработкой и поддержкой. Желательно чтобы были наработки.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать одностраничный сайт заточенный под Google Adsense. Тематика сайта Автомобили.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Нужено сделать сайт по юридической помощи призывникам. Так же провести консультацию по некоторым вопросам касающихся размешению сайта в сети интернет. Просьба в личку не стучаться. Я сам выберу нужного нам исполнителя исходя из стоимости и ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Нужно 3 варианта landing page для Kaspersky Internet Security (для новых идей ищем в гугле "landing page examples"). Работа "под ключ" т.е. на вас лежит подбор текста (всего несколько фраз), изготовление скриншотов и прочих "мелочей" ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад