Сайт с технологией Web-to-Print

Доброго времени суток.

Требуется раработка сайта для полиграфической компании с применением технологии Web-to-Print.

Насколько я знаю, успешных реализации данной технологии в России нет, поэтому требуется серьезная компания, которая может гарантировать успешное выполнение проекта подобного масштаба.

Вот пример:

http://www.vistaprint.com/

Нужно сделать аналогичную возможность формирования иллюстраций(визиток, календарей и т.д.) через веб-интерфейс с последующей покупкой.

Рассматриваются только предложения с перечислением конкретных технологий: как и с помощью чего будет реализовываться та или иная функциональность.

Огромным плюсом будет наличие в портфолио потобных проектов.

Цена указана условно, т.к. не ясно как будет реализовываться проект.

Предпочтение будет отдано тому исполнителю, который четко распишет технологии и этапы разработки и поможет по ходу разобраться с данным направлением веб-проектов.

Кроме того, рассматриваются варианты покупки/разработки скрипта, который содержит в себе оговоренный функционал.

С уважением,

Виталий Гуляев

Менеджер направления по разработке Интернет-проектов

ГК "Гигабайт"

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