vitaru

Виталий Гуляев vitaru

 
37 летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Менеджер направления по разрабоке Интернет-проектов, ГК "Гигабайт"

Окончил:

Новосибирский Государственный Технический Университет

Факультет Автоматики и Вычислительной Техники

Кафедра Автоматизированный Систем Обработки Информации и Управления

Направление Информационно-управляющие системы

Магистр Техники и Технологии.

  • Сделать смену Титла в джумла 1.0.8

    Требуется сделать, чтобы у сайта на джумле версии 1.0.8 (готовый, работающий) появилась возможность изменять метатеги (титл, кейвордс, кейдискрипшн). Рассматриваются различные варианты решения проблемы. Предпочтение будет отдано варианту с минимальной (а лучше вообще отсутствующей) вероятностью потери ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка механизма обмена заказами Битрикс и 1С

    Требуется доработка механизма обмена битрикса с 1С Предприятие 8. Необходимо разработать конструктор, который позволил бы добавлять новые свойства к заказу и при обмене с 1С автоматически присваивать их нужному заказу. Например, сумма оплаты, если производилась ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменение дизайна для отдельных страниц в joomla

    Добрый день. Требуется человек, хорошо знающий joomla/ Задача состоит в следующем: Есть сайт на джумле. Необходимо для отдельных страниц сайта переделать дизайн (макет страницы есть). Оплата через WM, либо наличными, если исполнитель из Новосибирска. Ваши предложения пишите в ICQ: ...

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт с технологией Web-to-Print

    $7500

    Доброго времени суток. Требуется раработка сайта для полиграфической компании с применением технологии Web-to-Print. Насколько я знаю, успешных реализации данной технологии в России нет, поэтому требуется серьезная компания, которая может гарантировать успешное выполнение проекта подобного масштаба. Вот пример: http://www.vistaprint.com/ Нужно ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Badtalandabad
Петров 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Изменение дизайна для отдельных страниц в joomla
Отличный заказчик. Задачу ставит чётко, лишнего не требует.
Очень быстро все сделал. В джумле разбирается хорошо, на все вопросы отвечает подробно и понятно. В будущем, при необходимости, обязательно обращусь снова.
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