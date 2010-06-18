Добрый день. Требуется человек, хорошо знающий joomla/ Задача состоит в следующем: Есть сайт на джумле. Необходимо для отдельных страниц сайта переделать дизайн (макет страницы есть). Оплата через WM, либо наличными, если исполнитель из Новосибирска. Ваши предложения пишите в ICQ: ...