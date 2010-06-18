Требуется сделать, чтобы у сайта на джумле версии 1.0.8 (готовый, работающий) появилась возможность изменять метатеги (титл, кейвордс, кейдискрипшн). Рассматриваются различные варианты решения проблемы. Предпочтение будет отдано варианту с минимальной (а лучше вообще отсутствующей) вероятностью потери ...
Окончил:
Новосибирский Государственный Технический Университет
Факультет Автоматики и Вычислительной Техники
Кафедра Автоматизированный Систем Обработки Информации и Управления
Направление Информационно-управляющие системы
Магистр Техники и Технологии.
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется доработка механизма обмена битрикса с 1С Предприятие 8. Необходимо разработать конструктор, который позволил бы добавлять новые свойства к заказу и при обмене с 1С автоматически присваивать их нужному заказу. Например, сумма оплаты, если производилась ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется человек, хорошо знающий joomla/ Задача состоит в следующем: Есть сайт на джумле. Необходимо для отдельных страниц сайта переделать дизайн (макет страницы есть). Оплата через WM, либо наличными, если исполнитель из Новосибирска. Ваши предложения пишите в ICQ: ...Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $7500
Доброго времени суток. Требуется раработка сайта для полиграфической компании с применением технологии Web-to-Print. Насколько я знаю, успешных реализации данной технологии в России нет, поэтому требуется серьезная компания, которая может гарантировать успешное выполнение проекта подобного масштаба. Вот пример: http://www.vistaprint.com/ Нужно ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад