Сделать смену Титла в джумла 1.0.8

Требуется сделать, чтобы у сайта на джумле версии 1.0.8 (готовый, работающий) появилась возможность изменять метатеги (титл, кейвордс, кейдискрипшн). Рассматриваются различные варианты решения проблемы. Предпочтение будет отдано варианту с минимальной (а лучше вообще отсутствующей) вероятностью потери данных, сбоев в работе и т.д.

Желательно, чтобы исполнитель был из Новосибирска. Тогда возможна оплата наличными