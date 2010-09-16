Биллинг для компании

$2500
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок219 просмотров
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Что из себя представляет биллинг:

Наша компания продаёт сим-карты российских операторов связи и получает проценты за поступившие на эти сим-карты средства.

что требуется:

1. пользователь:

1.1. заходя в биллинг он указывает номер своего телефона (аккаунта)

1.2. просматривает историю зачисленный платежей на его счет

1.3. видит свой тарифный план, информацию о нём и список установленных услуг

2. админ:

2.1. добавляет номера сим-карт, после продажи пользователь активирует аккаунты для просмотра (генерит пароль)

2.2. просматривает полную и конкретную статистики по произведенным платежам на активные сим-карты

2.3. просматривает информацию типа: оператор, тариф, подключенные услуги,...

2.4. просматривает комиссию, которая начисляется на сим-карты пользователей

в общем - интернет-помощник (клиентам) и биллинг-статистика (админам)

13 лет назад
masha-cam
Мария 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва(-1)
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