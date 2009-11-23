Сайт под ключ!

Сайт должен быть выполнен в срок до 14 дней, без задержек. Язык портала: Английский К проекту, необходимо качественное наполнение сайта. Требования к разработчику: хорошее знание среды разработки PHP, БД MySQL. Приветствуются предложения от разработчиков, которые готовы предложить не ...
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Добрый день.
Нужно сделать сайт по примеру на самописном движке или фреймфорк.
Тоесть сделать аналог.
Оплата поэтапная.
Оставляйте примерные суммы и сроки.
Спасибо.
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