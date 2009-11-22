Создание сайта под Google Adsense

Нужно создать сайт. Идея сайта по аналогии из http://www.avtopoisk.ua/ Нужно такое же, но в масштабах СНГ (для начала берем Украину, Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан). Кроме того, должна быть привязка по IP для пользователей и рекламных баннеров. Движок стандартный ...