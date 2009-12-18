Необходим сайт

Сайт не сложный, эксклюзива и лишних примочек не нужно. С регистрацией и возможностью размещать объявления, а так же форумом. Варианты платформ обсуждаются. Тематика и требования при детальном общении. Возможна сео оптимизация. Вся информация для сайта в конечной стадии обработки. Жду предложений. ПОДРЯДЧИКАМ И КОМПАНИЯМ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ, пожалуйста цените свое и мое время.

С уважением, Владимир.

Оплата любая.