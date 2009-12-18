Необходим сайт

Сайты «под ключ»Завершен26 заявок494 просмотра
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Сайт не сложный, эксклюзива и лишних примочек не нужно. С регистрацией и возможностью размещать объявления, а так же форумом. Варианты платформ обсуждаются. Тематика и требования при детальном общении. Возможна сео оптимизация. Вся информация для сайта в конечной стадии обработки. Жду предложений. ПОДРЯДЧИКАМ И КОМПАНИЯМ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ, пожалуйста цените свое и мое время.

С уважением, Владимир.

Оплата любая.

14 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mirsaytov
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$400
10 дней
Евгений хороший исполнитель и приятный в общении человек. Все пожелания учтены. Всегда на связи. Все сделано вовремя и в срок. Очень рекомендую, как ответственного исполнителя.Оценка 10 балов.
Хороший заказчик и хороший человек! Очень понравилось работать с Владимиром, грамотно поставленная задача, своевременная оплата. В дальнейшем с удовольствием продолжу сотрудничество, если будет такая возможность. Рекомендую!
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