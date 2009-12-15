Создание сайта фотографа

Нужен сайт для представления работ фотографа, "обо мне", расценок, контактных данных — простая визитка. Но вместе с тем стильная и красивая, c AJAX эффектами.

Желательно показать работы подобного направления (фотограф или близко к этому)

Предлагайте сроки, бюджеты, портфолио.

Можно писать сюда [email protected]