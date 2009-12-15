Создание сайта фотографа

Необходимо создание сайта, на основе шаблона Joomla. Сам шаблон создан, надо внести в него небольшие изменения, подчистить и дополнить немного функционал. Что должно быть на сайте: Основная страница – на ней размещается текст и фотографии. Пользователь может загрузить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт для представления работ фотографа, "обо мне", расценок, контактных данных — простая визитка. Но вместе с тем стильная и красивая, c AJAX эффектами.
Желательно показать работы подобного направления (фотограф или близко к этому)
Предлагайте сроки, бюджеты, портфолио.
Можно писать сюда [email protected]
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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