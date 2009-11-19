Создание небольшого сайта на Joomla

Необходимо создание сайта, на основе шаблона Joomla.

Сам шаблон создан, надо внести в него небольшие изменения, подчистить и дополнить немного функционал.

Что должно быть на сайте:

Основная страница – на ней размещается текст и фотографии. Пользователь может загрузить фотографию на сайт, при помощи кнопки Обзор и она появляется в окошке внизу. После этого пользователь перетаскивает фотографию в центр страницы между 2-х фотографий мышкой и она остается там, в отведенном для нее поле. Фотография должна автоматически сжиматься по ширине.

После того как фотография перенесена пользователем в отведённое для неё место, появляется надпись (редактируемая нами) и поле, куда пользователь должен внести текстовую информацию.

Начинается обратный отсчет времени с 30 до 0, при достижении 0, поле в котором пользователь писал информацию становится неактивным и пользователю выводиться кнопка Отправить.

После отправления пользователем информации появляется сообщение (редактируемое нами) в маленьком окошке поверх основного сайта, и затем происходит перекидывание пользователя на текстовую страницу.

Данные, введённые пользователем в текстовое поле после нажатия кнопки Отправить, автоматически отправляются на страницу в которой в табличном виде отображаются данные всех пользователей. Строка имеет вид: Уменьшенная фотография (добавленная пользователем), текст введённый пользователем, Логин (Гость), Дата, Для зарегистрированных пользователей кнопка “+” при нажатии на которую она заменяется на текст*.

На Этой же странице: Поиск по логину; Поиск по дате и Сортировка по *тексту/пустым ячейкам.

Все скрины практически полностью реализованной системы есть.