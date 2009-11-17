Разработка портала

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки380 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим сайт согласно ТЗ. ТЗ в прикрепленном файле. Здесь оставлять Цену (указывайте цену без мобильной версии) и контакты.

14 лет назад
fprohor
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Музыкальный портал

    $1000

    Требуется человек, который возьмется за данную работу - установить и настроить CMS, установка дополнительных модулей + дизайн портала..Вообщем "под ключ". На что опираться при разработке: http://www.freakenergy.ru/ http://bananastreet.ru/

    Сайты «под ключ»43 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать сайт

    Сайт состоит из таких частей: 1.Вопросы-ответы как на мейле http://otvet.mail.ru/open/ Там должны быть и баллы по той же схеме как на мейле, чтобы мотивировать посетителей. За каждый ответ +3 балла, за комментарий +2, за лучший ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Информационный портал

    Здравствуйте. Нужно сделать информационный портал, новости, каталоги, рейтинги, обзоры, видеоматериалы, архивы и т.д. На подобии этого, только с красивым + юзабильным дизайном. http://akcyz.com.ua/ Копипаст image не катит. + в нём будет раздел с платным доступом к ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на php под ключ (4-5 разделов), сопровождение

    $1000

    Сайт на php под ключ (4-5 разделов). Доработка дизайна. Полное долгосрочное сопровождение. Общее ТЗ (в кратце) 1. сайт на PHP 2. Авторизация (общая на весь сайт и форум) 3. разные типы клиентов (пока 4 типа) 4. в зависимости от ...

    PHPСайт на PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Корпоративный сайт

    Доброе время суток. Меня зовут Анатолий и меня интересует создание сайта по типу www.makkabel.com.ua, www.vbr.com.ua Тематика сайта: материалы и оборудование для телефонных станций. Предпочтение отдается киевлянам.

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Cайт типа moneytrain.ru

    Нужно разработать сайт типа http://moneytrain.ru/, но только без программы. Чтобы деньги принимались на сайте и хранились на аккаунте.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка сайта по макету (корзина + каталог)

    $500

    Имеется дизайн макета сайта, требуется этот макет натянуть на CMS. Основные требования к функционалу: А) У CMS должны быть следующие возможности: 1. Широкие возможности по изменению контента каждой отдельно взятой страницы (от титулов и метатегов до текста ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад