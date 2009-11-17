Разработка портала

Сайт состоит из таких частей: 1.Вопросы-ответы как на мейле http://otvet.mail.ru/open/ Там должны быть и баллы по той же схеме как на мейле, чтобы мотивировать посетителей. За каждый ответ +3 балла, за комментарий +2, за лучший ...