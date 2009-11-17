Нужен дизайн и разработка интернет-магазина

Здравствуйте. Нужно разработать христианскую социальную сеть. Нужно придумать идею для сайта соц сеть, что будит и как будет работать, и написать тех задание. Нравится сайт одноклассники,но повторять за ними не хочу. И написать на его основе сайт. Движок хочу на LIMB-framework ...