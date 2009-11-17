Необходим сайт согласно ТЗ. ТЗ в прикрепленном файле. Здесь оставлять Цену (указывайте цену без мобильной версии) и контакты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создаем (время на работу - не более недели) интернет- каталог не только отелей и прочего тп.
в целом все аккуратно сделать,
систему управления вживить... речь о ТОЛКОВОЙ админке для конечного пользователя с возможностью самим менять фото, описания, прайсы
Идея по дизайну есть, надо грамотно реализовать.
Оплата по факту.
Дальше - будут еще заказы.
ТРЕБУЕТСЯ все под ключ от одного исполнителя!!!
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