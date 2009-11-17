Создаем (время на работу - не более недели) интернет- каталог не только отелей и прочего тп.

в целом все аккуратно сделать,

систему управления вживить... речь о ТОЛКОВОЙ админке для конечного пользователя с возможностью самим менять фото, описания, прайсы

Идея по дизайну есть, надо грамотно реализовать.

Оплата по факту.

Дальше - будут еще заказы.

ТРЕБУЕТСЯ все под ключ от одного исполнителя!!!