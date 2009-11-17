Сайт для Чемпионата по веб-программированию

Создаем (время на работу - не более недели) интернет- каталог не только отелей и прочего тп. в целом все аккуратно сделать, систему управления вживить... речь о ТОЛКОВОЙ админке для конечного пользователя с возможностью самим менять фото, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт посвящен подготовке и проведению турниров в рамках Чемпионата по веб-программированию. Проект только начался. Один чемпионат прошел, ведется подготовка к проведению второго чемпионата 19-20 декабря 2009 года.
Называется "ВЕБ_РУБЕЖ-2009".
Ежегодно проводится 2-4 чемпионата. Они обьединены в серии по 2 чемпионата ("осень-зима", "весна-лето").
В Чемпионате участвуют команды от веб-студий, и фрилансеры (дизайн, верстка, веб-программирование).
Задачи сайта:
размещение (и рассылки) новостей, отчетов
обеспечение регистрации на чемпионат, анкетирование участников, управление командами в кабинетах
стандартные модули от смс-системы.
Проект:
Разработать функционал
Предложить вариант дизайна (.psd) главной страницы, страницы новостей, страницы кабинета команд
Сверстать и поставить на смс-систему (предпочтительно на 1с-битрикс, netcat, umicms или s.builder). Домен, лицензионный ключ будут предоставлены.
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