Сайт для Чемпионата по веб-программированию

Сайт посвящен подготовке и проведению турниров в рамках Чемпионата по веб-программированию. Проект только начался. Один чемпионат прошел, ведется подготовка к проведению второго чемпионата 19-20 декабря 2009 года.

Называется "ВЕБ_РУБЕЖ-2009".

Ежегодно проводится 2-4 чемпионата. Они обьединены в серии по 2 чемпионата ("осень-зима", "весна-лето").

В Чемпионате участвуют команды от веб-студий, и фрилансеры (дизайн, верстка, веб-программирование).

Задачи сайта:

размещение (и рассылки) новостей, отчетов

обеспечение регистрации на чемпионат, анкетирование участников, управление командами в кабинетах

стандартные модули от смс-системы.

Проект:

Разработать функционал

Предложить вариант дизайна (.psd) главной страницы, страницы новостей, страницы кабинета команд

Сверстать и поставить на смс-систему (предпочтительно на 1с-битрикс, netcat, umicms или s.builder). Домен, лицензионный ключ будут предоставлены.