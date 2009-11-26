Верстка+программирование, инет-магазин, джумла

Сайты «под ключ»Завершен12 заявок270 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Макет во вложенном файле, дам исходники в psd.

Основной функционал - на одной, главной странице.

Корзина, в которую всё добавляется сразу же, как только прибавляешь или убавляешь.

Изначально в корзине в черной - тарелка пустая. Когда чтото добавляется, то она становится полная, как на макете. При нажатии кнопки "Оформить заказ", переход в низ страницы для оформления. Потом пользователь жмет кнопку "Заказать", и вот здесь наконец-то страница новая (шапка остается на месте) "Ваш заказ отправлен оператору и пр." Заказ высылается на указанную в админке почту.

При клике на картинку товара - она увеличивается (lightbox или аналогичный эффект). Все текстовые поля можно менять из админки.

Вертикальное меню: Контакты, Доставка - это просто текстовые страницы. Пункт Интересное - это каталог статей. Карта сайта генерится автоматически. Оцените нас - опросная анкета на качество обслуживания, по кнопке Отправить высылается на почту админу.

Меню горизонтальное (суши, ролы и пр.) - это анкорные ссылки, ведущие на соответствующую часть страницы.

Сайт на 1024, при больших разрешениях поля резинятся.

Это базовый вариант сайта.

Какие фичи хотелось бы увидеть, опционально, за отдельную плату:

1. Возможность определения по рефереру источника перехода на сайт. И чтобы этот источник сохранялся вместе с айпишником и кукисами. И потом, если в течение полугода человек заказывает – чтобы система показывала, откуда он пришел. По сути это партнерская программа типовая.

2. Корзина, которая на Аяксе и перемещается вместе с перемещением вниз по странице.

3. Механизм расчета доставки (Закажите еще на Х рублей и будет бесплатная доставка)

Жду ценовых предложений за базовый вариант+за фичи. А также сроки.

С вопросами и предложениями - в личку.

14 лет назад
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
_VersouL_
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$100
4 дня
Тяжело быть программистом. Но заказчиком быть еще труднее. Но мы справились, слава Аллаху!
С заказчиком приятно иметь дело,все понятно, своевременная оплата
  • Похожие заказы

  • Сайт для Чемпионата по веб-программированию

    $500

    Сайт посвящен подготовке и проведению турниров в рамках Чемпионата по веб-программированию. Проект только начался. Один чемпионат прошел, ведется подготовка к проведению второго чемпионата 19-20 декабря 2009 года. Называется "ВЕБ_РУБЕЖ-2009". Ежегодно проводится 2-4 чемпионата. Они обьединены в ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Каталог

    $300

    Создаем (время на работу - не более недели) интернет- каталог не только отелей и прочего тп. в целом все аккуратно сделать, систему управления вживить... речь о ТОЛКОВОЙ админке для конечного пользователя с возможностью самим менять фото, ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка портала

    Необходим сайт согласно ТЗ. ТЗ в прикрепленном файле. Здесь оставлять Цену (указывайте цену без мобильной версии) и контакты.

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Музыкальный портал

    $1000

    Требуется человек, который возьмется за данную работу - установить и настроить CMS, установка дополнительных модулей + дизайн портала..Вообщем "под ключ". На что опираться при разработке: http://www.freakenergy.ru/ http://bananastreet.ru/

    Сайты «под ключ»43 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать сайт

    Сайт состоит из таких частей: 1.Вопросы-ответы как на мейле http://otvet.mail.ru/open/ Там должны быть и баллы по той же схеме как на мейле, чтобы мотивировать посетителей. За каждый ответ +3 балла, за комментарий +2, за лучший ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Информационный портал

    Здравствуйте. Нужно сделать информационный портал, новости, каталоги, рейтинги, обзоры, видеоматериалы, архивы и т.д. На подобии этого, только с красивым + юзабильным дизайном. http://akcyz.com.ua/ Копипаст image не катит. + в нём будет раздел с платным доступом к ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на php под ключ (4-5 разделов), сопровождение

    $1000

    Сайт на php под ключ (4-5 разделов). Доработка дизайна. Полное долгосрочное сопровождение. Общее ТЗ (в кратце) 1. сайт на PHP 2. Авторизация (общая на весь сайт и форум) 3. разные типы клиентов (пока 4 типа) 4. в зависимости от ...

    PHPСайт на PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Корпоративный сайт

    Доброе время суток. Меня зовут Анатолий и меня интересует создание сайта по типу www.makkabel.com.ua, www.vbr.com.ua Тематика сайта: материалы и оборудование для телефонных станций. Предпочтение отдается киевлянам.

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    14 лет назад