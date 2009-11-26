Верстка+программирование, инет-магазин, джумла

Сайт посвящен подготовке и проведению турниров в рамках Чемпионата по веб-программированию. Проект только начался. Один чемпионат прошел, ведется подготовка к проведению второго чемпионата 19-20 декабря 2009 года. Называется "ВЕБ_РУБЕЖ-2009". Ежегодно проводится 2-4 чемпионата. Они обьединены в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет во вложенном файле, дам исходники в psd.
Основной функционал - на одной, главной странице.
Корзина, в которую всё добавляется сразу же, как только прибавляешь или убавляешь.
Изначально в корзине в черной - тарелка пустая. Когда чтото добавляется, то она становится полная, как на макете. При нажатии кнопки "Оформить заказ", переход в низ страницы для оформления. Потом пользователь жмет кнопку "Заказать", и вот здесь наконец-то страница новая (шапка остается на месте) "Ваш заказ отправлен оператору и пр." Заказ высылается на указанную в админке почту.
При клике на картинку товара - она увеличивается (lightbox или аналогичный эффект). Все текстовые поля можно менять из админки.
Вертикальное меню: Контакты, Доставка - это просто текстовые страницы. Пункт Интересное - это каталог статей. Карта сайта генерится автоматически. Оцените нас - опросная анкета на качество обслуживания, по кнопке Отправить высылается на почту админу.
Меню горизонтальное (суши, ролы и пр.) - это анкорные ссылки, ведущие на соответствующую часть страницы.
Сайт на 1024, при больших разрешениях поля резинятся.
Это базовый вариант сайта.
Какие фичи хотелось бы увидеть, опционально, за отдельную плату:
1. Возможность определения по рефереру источника перехода на сайт. И чтобы этот источник сохранялся вместе с айпишником и кукисами. И потом, если в течение полугода человек заказывает – чтобы система показывала, откуда он пришел. По сути это партнерская программа типовая.
2. Корзина, которая на Аяксе и перемещается вместе с перемещением вниз по странице.
3. Механизм расчета доставки (Закажите еще на Х рублей и будет бесплатная доставка)
Жду ценовых предложений за базовый вариант+за фичи. А также сроки.
С вопросами и предложениями - в личку.
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