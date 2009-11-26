Верстка+программирование, инет-магазин, джумла

Макет во вложенном файле, дам исходники в psd.

Основной функционал - на одной, главной странице.

Корзина, в которую всё добавляется сразу же, как только прибавляешь или убавляешь.

Изначально в корзине в черной - тарелка пустая. Когда чтото добавляется, то она становится полная, как на макете. При нажатии кнопки "Оформить заказ", переход в низ страницы для оформления. Потом пользователь жмет кнопку "Заказать", и вот здесь наконец-то страница новая (шапка остается на месте) "Ваш заказ отправлен оператору и пр." Заказ высылается на указанную в админке почту.

При клике на картинку товара - она увеличивается (lightbox или аналогичный эффект). Все текстовые поля можно менять из админки.

Вертикальное меню: Контакты, Доставка - это просто текстовые страницы. Пункт Интересное - это каталог статей. Карта сайта генерится автоматически. Оцените нас - опросная анкета на качество обслуживания, по кнопке Отправить высылается на почту админу.

Меню горизонтальное (суши, ролы и пр.) - это анкорные ссылки, ведущие на соответствующую часть страницы.

Сайт на 1024, при больших разрешениях поля резинятся.

Это базовый вариант сайта.

Какие фичи хотелось бы увидеть, опционально, за отдельную плату:

1. Возможность определения по рефереру источника перехода на сайт. И чтобы этот источник сохранялся вместе с айпишником и кукисами. И потом, если в течение полугода человек заказывает – чтобы система показывала, откуда он пришел. По сути это партнерская программа типовая.

2. Корзина, которая на Аяксе и перемещается вместе с перемещением вниз по странице.

3. Механизм расчета доставки (Закажите еще на Х рублей и будет бесплатная доставка)

Жду ценовых предложений за базовый вариант+за фичи. А также сроки.

С вопросами и предложениями - в личку.