Создание он-лайн игры

Необходимо создание сайта, на основе шаблона Joomla. Сам шаблон создан, надо внести в него небольшие изменения, подчистить и дополнить немного функционал. Что должно быть на сайте: Основная страница – на ней размещается текст и фотографии. Пользователь может загрузить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотим создать он-лайн игру фиш тайкун
игра представляет из себя аквариум в которой можно выращзивать рыб при этом постоянно их подкармливая
хотим узнать какова цена данного проекта
и каковы сроки ???
если у Вас имеются какие-нибудь доп. условия прошу написать - планируемый выход игры - новый год
- Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задача : Сайт крупной холдинговой компанией с различными направлениями деятельности. Внешний вид: Современный, динамичный, строгий, конкретный Развитие: Сайт должен обновляться, а также его нужно будет раскручивать. Пожелания: Прежде чем приступить к работе, хотел бы увидеть конкретные примеры сайтов, которые п Вашему мнению ...Завершен14 лет назад
- $50
Доброе утро! Мне нужно сделать сайт из одной страницы по примеру который дам. Сайт очень маленький. Движек на Ваш Выбор. Предоплата есть только после набросков. Сумма 50$ Срок 1-2 дня.Сайты «под ключ»46 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Должен быть встроен наш калькулятор стоимости конструкций. Он уже куплен. Дизайн-простой, читаемый.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется создать и зарегистрировать сайт. Сайт состоит: титульная страница, первая страница с новостной лентой и заголовками основных групп категорий: О компании, работы, услуги, материалы, дизайн, стекло, сувениры, контакты; и первые страницы категорий. Первые страницы категорий: Архив новостей, ...Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт14 лет назад
Создание корпоративного сайтаЗавершен14 лет назад
Необходимо создать сайт под ключ для агентсва занимающегося наружной рекламой, дизайном и широкоформатной печатью. Сайт должен быть создан на максимально удобной и простой CMS.Завершен14 лет назад
Спрос на разработку сайта Компании. Название компании: IBFM Домен: ibfm.ru Деятельность компании: Производство и реализация строительных материалов. Содержание основных работ в приложенном файле. С запросом полного ТЗ и контента прошу обращаться на почту или по номеру (495)580-70-38 Никита.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Ищу специалиста с Украины. Требуется: 1. Создание логотипа компании. 2. Создание интернет-магазина(продажа шин). 3. Выод сайта в ТОП-3(Гугл и Яндекс) по запросам шины зимние шины летние резина летняя шина летняя грузовая шина +ещё несколько НЧ запросов(до15) Так как проект первый буду полагаться на ...Закрыт14 лет назад
Необходима разработка сайта скандинавского аукциона под ключ(аукцион типа boodi.ru, gagen.ru, scanweb.com.ua), поддержка и сопровождение, а также продвижение сайта, если это возможно. Перед началом работы нам необходимо получить подписанный договор на оказание услуг по ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад