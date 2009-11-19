Создание он-лайн игры

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хотим создать он-лайн игру фиш тайкун

игра представляет из себя аквариум в которой можно выращзивать рыб при этом постоянно их подкармливая

хотим узнать какова цена данного проекта

и каковы сроки ???

если у Вас имеются какие-нибудь доп. условия прошу написать - планируемый выход игры - новый год

14 лет назад
Erasmus33
Евгений 
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
  • Похожие заказы

  • Создание небольшого сайта на Joomla

    $250

    Необходимо создание сайта, на основе шаблона Joomla. Сам шаблон создан, надо внести в него небольшие изменения, подчистить и дополнить немного функционал. Что должно быть на сайте: Основная страница – на ней размещается текст и фотографии. Пользователь может загрузить ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт крупной холдинговой компании

    Задача : Сайт крупной холдинговой компанией с различными направлениями деятельности. Внешний вид: Современный, динамичный, строгий, конкретный Развитие: Сайт должен обновляться, а также его нужно будет раскручивать. Пожелания: Прежде чем приступить к работе, хотел бы увидеть конкретные примеры сайтов, которые п Вашему мнению ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать быстро маленький сайт!

    $50

    Доброе утро! Мне нужно сделать сайт из одной страницы по примеру который дам. Сайт очень маленький. Движек на Ваш Выбор. Предоплата есть только после набросков. Сумма 50$ Срок 1-2 дня.

    Сайты «под ключ»46 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта рекламного агентства

    Требуется создать и зарегистрировать сайт. Сайт состоит: титульная страница, первая страница с новостной лентой и заголовками основных групп категорий: О компании, работы, услуги, материалы, дизайн, стекло, сувениры, контакты; и первые страницы категорий. Первые страницы категорий: Архив новостей, ...

    Сайты «под ключ»44 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка сайта компании IBFM

    Спрос на разработку сайта Компании. Название компании: IBFM Домен: ibfm.ru Деятельность компании: Производство и реализация строительных материалов. Содержание основных работ в приложенном файле. С запросом полного ТЗ и контента прошу обращаться на почту или по номеру (495)580-70-38 Никита.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин

    Добрый день! Ищу специалиста с Украины. Требуется: 1. Создание логотипа компании. 2. Создание интернет-магазина(продажа шин). 3. Выод сайта в ТОП-3(Гугл и Яндекс) по запросам шины зимние шины летние резина летняя шина летняя грузовая шина +ещё несколько НЧ запросов(до15) Так как проект первый буду полагаться на ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скандинавский аукцион

    Необходима разработка сайта скандинавского аукциона под ключ(аукцион типа boodi.ru, gagen.ru, scanweb.com.ua), поддержка и сопровождение, а также продвижение сайта, если это возможно. Перед началом работы нам необходимо получить подписанный договор на оказание услуг по ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад