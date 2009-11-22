Создание юридического портала

Сайт должен быть выполнен в срок до 14 дней, без задержек.

Язык портала: Английский

К проекту, необходимо качественное наполнение сайта.

Требования к разработчику: хорошее знание среды разработки PHP, БД MySQL.

Приветствуются предложения от разработчиков, которые готовы предложить не только хороший дизайн, но и проработать функционал.

ТЗ, которое будет содержать основные требования к порталу, присылаю только выбранному для работы программисту.