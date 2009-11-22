Создание юридического портала

Нужно создать копию сайта http://exist.ru/ Дизайн не важен, важен функционал, особенно гибкий каталог, ну и желательно наполнение. Прошу указывать цену, сроки, и движок. Так же обязательно создание подобных проектов с указанием ссылок на них. Если движок самописный то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт должен быть выполнен в срок до 14 дней, без задержек.
Язык портала: Английский
К проекту, необходимо качественное наполнение сайта.
Требования к разработчику: хорошее знание среды разработки PHP, БД MySQL.
Приветствуются предложения от разработчиков, которые готовы предложить не только хороший дизайн, но и проработать функционал.
ТЗ, которое будет содержать основные требования к порталу, присылаю только выбранному для работы программисту.
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