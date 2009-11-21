Доска объявлений + биллинг

Сайт не сложный, эксклюзива и лишних примочек не нужно. С регистрацией и возможностью размещать объявления, а так же форумом. Варианты платформ обсуждаются. Тематика и требования при детальном общении. Возможна сео оптимизация. Вся информация ...
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Необходимо создать сайт доски объявлений (аналог http://www.alibaba.ru/ru/) + подключить прием платежей за рекламные услуги (банковские карточки, смс, электронные деньги).
Исполнитель пишет ТЗ.
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