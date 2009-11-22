Видеочат

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует разработка видеочата с последующей доработкой и поддержкой. Желательно чтобы были наработки.

14 лет назад
dranduletseo
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание юридического портала

    $500

    Сайт должен быть выполнен в срок до 14 дней, без задержек. Язык портала: Английский К проекту, необходимо качественное наполнение сайта. Требования к разработчику: хорошее знание среды разработки PHP, БД MySQL. Приветствуются предложения от разработчиков, которые готовы предложить не ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта для юр помощи призывникам

    $150

    Нужено сделать сайт по юридической помощи призывникам. Так же провести консультацию по некоторым вопросам касающихся размешению сайта в сети интернет. Просьба в личку не стучаться. Я сам выберу нужного нам исполнителя исходя из стоимости и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Landing page для программного подукта (Касперский)

    $500

    Нужно 3 варианта landing page для Kaspersky Internet Security (для новых идей ищем в гугле "landing page examples"). Работа "под ключ" т.е. на вас лежит подбор текста (всего несколько фраз), изготовление скриншотов и прочих "мелочей" ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копия сайта

    Нужно создать копию сайта http://exist.ru/ Дизайн не важен, важен функционал, особенно гибкий каталог, ну и желательно наполнение. Прошу указывать цену, сроки, и движок. Так же обязательно создание подобных проектов с указанием ссылок на них. Если движок самописный то ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доска объявлений + биллинг

    Необходимо создать сайт доски объявлений (аналог http://www.alibaba.ru/ru/) + подключить прием платежей за рекламные услуги (банковские карточки, смс, электронные деньги). Исполнитель пишет ТЗ.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходим сайт

    Сайт не сложный, эксклюзива и лишних примочек не нужно. С регистрацией и возможностью размещать объявления, а так же форумом. Варианты платформ обсуждаются. Тематика и требования при детальном общении. Возможна сео оптимизация. Вся информация ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт на основе яндекс карт

    $200

    Здравствуйте! Необходим двухстраничный сайт сделанный на основе Api яндекс карт. Срок выполнения проекта 7 дней. Оплата либо через сервис безопасных сделок, либо частями по мере выполнения работы, через яндекс деньги (с протекцией сделки). В ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта фотографа

    $700

    Нужен сайт для представления работ фотографа, "обо мне", расценок, контактных данных — простая визитка. Но вместе с тем стильная и красивая, c AJAX эффектами. Желательно показать работы подобного направления (фотограф или близко к этому) Предлагайте сроки, бюджеты, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад