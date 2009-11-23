Сайт для компании РЕКОН

Необходимо создать сателит. 300 страниц с картинками, тематика - строительство, на WordPress. Каждая статья по 1000 знаков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно сделать "сайт под ключ". Можно на основе существующего движка (это даже предпочтительнее так как должно быть дешевле).
Пример: tme.eu
На сайте:
Лента новостей компании, лента новостей новой продукции, информация о компании сотрудниках и т.д.
Каталог товаров с возможностью вывесить фото и описание, наличие по складу и заказ онлайн в зависимости от наличия.
Пример: tme.eu
Вся начинка сайта(информация о компании, контакты, каталог и т.д.) будет делаться другим человеком(не Вами). Ваша задача сделать фундамент.
За вопросами и предложениями писать на 23702-ноль-467 Роман
Сумма оплаты договорная.
Вид оплаты: наличный, безналичный
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