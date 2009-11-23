Сайт для компании РЕКОН

Здравствуйте.

Нужно сделать "сайт под ключ". Можно на основе существующего движка (это даже предпочтительнее так как должно быть дешевле).

Пример: tme.eu

На сайте:

Лента новостей компании, лента новостей новой продукции, информация о компании сотрудниках и т.д.

Каталог товаров с возможностью вывесить фото и описание, наличие по складу и заказ онлайн в зависимости от наличия.

Пример: tme.eu

Вся начинка сайта(информация о компании, контакты, каталог и т.д.) будет делаться другим человеком(не Вами). Ваша задача сделать фундамент.

За вопросами и предложениями писать на 23702-ноль-467 Роман

Сумма оплаты договорная.

Вид оплаты: наличный, безналичный