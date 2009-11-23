Создание фотобанка

Здравствуйте. Нужно сделать "сайт под ключ". Можно на основе существующего движка (это даже предпочтительнее так как должно быть дешевле). Пример: tme.eu На сайте: Лента новостей компании, лента новостей новой продукции, информация о компании сотрудниках и т.д. Каталог товаров с возможностью ...