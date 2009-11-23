Клон сайта heroeswmz.tk

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок230 просмотров
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Нужно сделать полный клон сайта браузерной игры.

Работаю либо через безопасную сделку , либо с протекцией, не каких предоплат не будет.

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14 лет назад
Valeriy
Шведов 
62 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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