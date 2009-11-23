Создание сайта-визитки на HTML

Требуется полностью с нуля сделать:

"Сайт-визитка

Это небольшой сайт, как правило, состоящий из нескольких веб-страниц (обычно - 3-5 страниц), содержащих основную информацию о Вашей компании, контактные данные, галерею и форму обратной связи. Сайт-визитка кратко, но эффективно представляет Вас, Вашу компанию, продукт или услугу в сети Интернет."

В аттаче пример сайта - мне нужен почти полный аналог(копия)

от исполнителя пример работ именно в этом направлении

! огромная просьба не делайте предложения больше указанной суммы - их всё равно не рассмотрю !