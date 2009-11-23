Создание сайта-визитки на HTML

$35
Сайты «под ключ»Закрыт24 заявки426 просмотров
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Требуется полностью с нуля сделать:

"Сайт-визитка

Это небольшой сайт, как правило, состоящий из нескольких веб-страниц (обычно - 3-5 страниц), содержащих основную информацию о Вашей компании, контактные данные, галерею и форму обратной связи. Сайт-визитка кратко, но эффективно представляет Вас, Вашу компанию, продукт или услугу в сети Интернет."

В аттаче пример сайта - мне нужен почти полный аналог(копия)

от исполнителя пример работ именно в этом направлении

! огромная просьба не делайте предложения больше указанной суммы - их всё равно не рассмотрю !

HTML
14 лет назад
amplituda
Сергей 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Extr1mex
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$20
1 день
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