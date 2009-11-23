Сайт для магазина мебели

Нужен опытный PHP программист для создания каталога компаний на самописной КМС. Каталог по всей России с возможностью выбора города, в принципе все стандартно – ЧПУ, регистрация пользователей для добавление компаний и новостей, в каждом городе ...
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Нужно создать сайт "под ключ" для мебельного магазина (реального, не интернет-магазин).
аська: 569 286 018
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