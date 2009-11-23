Требуется полностью с нуля сделать: "Сайт-визитка Это небольшой сайт, как правило, состоящий из нескольких веб-страниц (обычно - 3-5 страниц), содержащих основную информацию о Вашей компании, контактные данные, галерею и форму обратной связи. Сайт-визитка кратко, но эффективно представляет ...
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Уважаемые господа,
Объявляется тендер на создание социальной сети.
Требования к интерфейсу:
Регистрация личной страницы
· Возможность аудио воспроизведения
· Возможность видео воспроизведения
· Наличие зеркал
· Расширенный поиск
· Возможность оценки произведений (ТОП 20)
· Интернет Радио
· Реклама страниц или произведений пользователей на главной странице сайта.
· Обмен сообщениями
· Новости
Платные сервисы
· Форум
Группы
Аналог одноклассников, но не клон.
Свои предложения отправляйте на адрес [email protected] и копию на [email protected]
Заранее благодарю,
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