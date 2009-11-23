Городской портал

Максим создал сайт, будто бы конструктор лего. Причем смотрелся он дешево, может, 2000 рублей действительно маленькая сумма, но, уверена, не на столько. Было очень много замечаний, после чего он, видимо, решил, что "сайт почти готов" и оставил отрицательный отзыв. Отвечаю взаимностью, хотя я никого еще за всё свою время пребывания на фрилансе так не обижала.