Городской портал

Интересует создание сайта-клона портала DRIVE.RU с внесением некоторых незначительных изменений в дизайн и компоновку блоков. Весь функционал полностью будет повторен. Никаких дополнительных функций не предвидится. Просьба указывать срок, стоимость и примеры работ схожей сложности. Просьба тщательно ...
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На бесплатной cms, с бесплатным шаблоном, но цивильно.
Оплата по факту.
Конкретного ТЗ нет, всё обсуждается.
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