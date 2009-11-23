Городской портал

$70
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок201 просмотр
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На бесплатной cms, с бесплатным шаблоном, но цивильно.

Оплата по факту.

Конкретного ТЗ нет, всё обсуждается.

14 лет назад
Luskan
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
451F
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$70
4 дня
Максим создал сайт, будто бы конструктор лего. Причем смотрелся он дешево, может, 2000 рублей действительно маленькая сумма, но, уверена, не на столько. Было очень много замечаний, после чего он, видимо, решил, что "сайт почти готов" и оставил отрицательный отзыв. Отвечаю взаимностью, хотя я никого еще за всё свою время пребывания на фрилансе так не обижала.
Сотрудничество с Алиной началось хорошо: конструктивный диалог по проекту, своевременные комментарии этапов выполненной работы. Но когда проект практически завершен, Алина попала. Видимо, сайт больше не нужен. Проект практически готов, а сдавать некому. Время потрачено в пустую.
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