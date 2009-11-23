Webmoney обменник валют

Интересует создание сайта-клона портала DRIVE.RU с внесением некоторых незначительных изменений в дизайн и компоновку блоков. Весь функционал полностью будет повторен. Никаких дополнительных функций не предвидится. Просьба указывать срок, стоимость и примеры работ схожей сложности. Просьба тщательно ...
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Обменник валют под ключ.
что-то типа вот этого netexchange.ru
пишем ориентировочную цену, сроки.
можно чуть поменьше валют.
!в асю и личку не ломится!
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