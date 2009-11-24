Сайт для предоставления IT-products

На сайте будут продукты в области Computer Vision, также будет предлагаться IT-outsourcing

Нужно чтобы были стандартные вещи

-контакты

-описание компании

-форма заказа

-продукты

-услуги

Никакой флеш контента не нужно, нужно чтоб сайт хорошо грузился и был сделан качественно, с хорошим дизайном

Пример сайта

http://tru-media.com/