Клон простого сайта. желательно php

Нужен сайт, аналогичный по функционалу http://www.epic-system.ru, только без сервиса хостинга Полное управление CS сервером, и его настройкам. Управление голосовыми серверами TeamSpeak и Ventrilo. Прием платежей в разных системах электронных валют.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен аналог сайтов laplandia.info, mail-dedmoroz.com с изменениями некоторыми.
1) возможность вставить свой текст и/или текст из шаблонов
2) дизайн (более сипатичный)
3) один язык (русский)
желательно на php
вопросы - в личку.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно реализовать следующий проект под ключ: 2 сайта сайта знакомств a-la: - sex-odnoklassniki.net - vkontakte24.org - lifemeet.info - letssex.org + партнерка Приветствуются люди, которые уже делали аналогичные проекты. Жду ваши предложения и портфолио, содержащее подобные работы. Спасибо!Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен сайт по недвижимости с регистрацией пользователей и своей системой управления. Поиск по фильтру. Дизайн разрабатывать не нужно. Вот примеры сайтов http://www.doki.ru/, http://www.egent.ru/ Пишите свои предложения и примерную стоимостьСайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10000
Нужна сформированная и сработавшаяся команда разработчиков (программисты, верстальщики). Работа должна будет сдаваться поэтапно, оплачиваться по "Безопасной сделке", либо по договору Пожалуйста указывайте ссылки на 3 ваших лучших/сложных/любопытных работы с их кратким описанием (задача, особенности, приминяемые технологии, нагрузки ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать сайт, аналогичный по возможностям сайту kvartirakrasivo.ru с парнеркой, аналогично partner.kvartirakrasivo.ru. Тематика - искусство. Подробности в переписке. Просто Дизайн не предлагать. Необходим мощный движок коммерческой социальной сети.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $70
На бесплатной cms, с бесплатным шаблоном, но цивильно. Оплата по факту. Конкретного ТЗ нет, всё обсуждается.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Основное назначение сайта - это скачивание mp3 за деньги. Сайт необходимо сделать на joomla или другой бесплатной cms на бесплатном шаблоне, т.е. уникальный дизайн не требуется. Цель: Создать ресурс, позволяющий быстро и удобно скачать понравившуюся музыку, мелодии, ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен проект, аналог http://www.magelan.su/. Все данные необходимо грабить снего-же. Пишите цену и срок, пустышки не оставляйте.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен аналог сайта с многопользовательскими играми.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Обменник валют под ключ. что-то типа вот этого netexchange.ru пишем ориентировочную цену, сроки. можно чуть поменьше валют. !в асю и личку не ломится!Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад