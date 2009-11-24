Разработка чата

Уважаемые фрилансеры, может ли кто-нибудь разработать чат на подобии murclub.ru (то есть сам чат, продумывание и отрисовка образов, осущствление оплаты для покупки одежды и т.д. через смс)?

Если да, то ваши сроки и стоимость.