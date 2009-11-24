Необходимо создать сайт

Необходимо сделать сайт-визитка на flash. При условии хорошего качества и доступной цены можем работать на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать очень очень простой сайт компании которая занимается производством видеороликов.
1. Домен второго уровня (бесплатный).
2. Дизайн - можно воспользоваться любым тематическим шаблоном из интернета
На сайте должны быть следующие страницы:
1. О компании
2. Наши работы (на ней должны быть представлены ссылки на наши видеоролики с Ютуба, 10 - 15 шт)
3. Услуги и цены.
4. Контакты ( с обработкой электронной почты)
Все наполнение( тексты, прайс лист, ссылки на Ютуб) мы предоставим.
Присылайте свои предложения о цене и сроках
ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО НА ПОЧТУ: [email protected]
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