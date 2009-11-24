Необходимо создать сайт

Требуется создать очень очень простой сайт компании которая занимается производством видеороликов.

1. Домен второго уровня (бесплатный).

2. Дизайн - можно воспользоваться любым тематическим шаблоном из интернета

На сайте должны быть следующие страницы:

1. О компании

2. Наши работы (на ней должны быть представлены ссылки на наши видеоролики с Ютуба, 10 - 15 шт)

3. Услуги и цены.

4. Контакты ( с обработкой электронной почты)

Все наполнение( тексты, прайс лист, ссылки на Ютуб) мы предоставим.

Присылайте свои предложения о цене и сроках

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО НА ПОЧТУ: [email protected]