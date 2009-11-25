Создание каталога автошкол

Требуется создание сайта-каталога по автошколам москвы.

Дизайн сайта легкий, с тематикой на автошколы.

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Так же на сайте нужно сделать поиск по сайту.

Все этой надо поместить на кмс, можно самописную, что бы было не проблематично добавлять контент, и информацию об автошколах.

В принципе не чего сложного, более развернутое Т3 вышлю, после того как определюсь с тем кто будет делать, и бюджетом. Желательно что бы, так же приняли своё участие, в добавление каких то разделов.