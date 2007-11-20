Доделать шаблон для DLE + модули установить

Есть сайт, на нем находятся несколько тысяч архивов книг. К ним нужно сделать отдельную ХТМЛ-страничку к каждой книге. 1 страничка = 1 книга. Описание к книгам не нужно - только название. Шаблон есть. Нужно только вставить в ...