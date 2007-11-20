Доделать шаблон для DLE + модули установить

$10
HTML-версткаЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Вобщем есть сверстаный макет и уже модули некоторые настроены, нужно доделать его т.к. есть ошибки в дизайне и привертеть интеграцию с IPB и модуль облако тегов. Все вопросы в icq 488229671

16 лет назад
baraev_lol
Александр 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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